FT: Западные банки заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов

По данным Financial Times, крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину.

Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Налоги от европейских банков эквивалентны примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов российского бюджета на 2024 год.



Более половины налоговых выплат европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, который имеет самое большое присутствие в России среди иностранных кредиторов. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года RBI неоднократно заявлял о своем намерении сократить и вывести свои операции в России. Он столкнулся с постоянной критикой со стороны Европейского центрального банка и Министерства финансов США, за то что до сих пор не завершил вывод активов. Однако недавние вакансии RBI в России скорее свидетельствуют об амбициозных планах по «многократному расширению активной клиентской базы», сообщает FT.

Deutsche Bank, венгерский OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России, которое и так было небольшим по сравнению с RBI, заявили их представители. Intesa ближе всех к выходу, но она еще не продала свой российский бизнес.



Американский Citigroup получил в 2023 году $149 млн прибыли и выплатил в России налогов на $53 млн, он стал четвертым по величине налогоплательщиком среди западных банков.



JPMorgan, который раньше был основным партнером российских банков по открытию корреспондентских счетов в долларах США, пытается уйти из России с 2022 года. Однако банк столкнулся с многомиллионным иском от своего бывшего партнера в России — ВТБ.



Как пишет издание, иностранные банки выиграли от международных санкций в отношении российских банков, так как они лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране. Российский финансовый сектор был лишен доступа к международной межбанковской платежной системе SWIFT, что сделало международные банки «финансовым спасательным кругом между Москвой и Западом».

Банки также выиграли от повышения процентных ставок: ключевая ставка российского Центробанка сейчас составляет 16 процентов, что почти в два раза выше, чем до войны. Как пишет FT, повышение ставок помогло кредиторам получить огромные доходы от кредитов с плавающей процентной ставкой и накопить дополнительный доход от средств, задержанных на российских депозитных счетах.



При этом западные банки не могут получить доступ к денежным средствам, заработанным в России, из-за введенных в 2022 году регуляторных ограничений, запрещающих выплату дивидендов российскими дочерними компаниями предприятиям из «недружественных» западных стран.



Заблокированные денежные средства стали огромным препятствием для выхода из России.

