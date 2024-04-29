В Новосибирске закрывается «Новоколледж», который отказался проводить «Разговоры о важном»

Независимый колледж в Новосибирске «Новоколледж» будет закрыт после окончания этого учебного года, сообщил его основатель Сергей Чернышов* в своем ютуб-канале . Также прекратят деятельность связанные с ним «Новошкола» и школа иностранных языков «Инотекст».

В своем обращении Чернышов отметил, что «Новоколледж» остался единственным образовательным учреждением, где никогда не проводили ни одного пропагандистского мероприятия и открыто говорили о происходящем в стране.



«Я считал и считаю, что на моих коллегах (директорах других колледжей и школ) лежит огромная вина за нормализацию войны в нашей стране: за «Разговоры о важном», письма на фронт, разносы повесток, за пропаганду и признание героями бывших убийц и насильников. Ничего этого в «Новоколледже» никогда не было», — рассказал Чернышов. И за это, по его словам, весь последний год сотрудники «не работали, а отбивались от всевозможных проверок». «Невозможно делать нормальный колледж в ненормальной стране», — резюмировал Сергей Чернышов.



В июле 2023 года самого Чернышова признали «иноагентом» за получение выплат от собственного колледжа. Возврат Чернышову инвестзайма как учредителю колледжа Минюст расценил как «иностранное финансирование», потому что за прошлый учебный год колледжу перевели 125 тысяч рублей за обучение граждана Казахстана. Ему пришлось уйти со всех постов, чтобы дать колледжу нормально работать, но это не помогло.



В июле 2023 года «Новоколледжу» отказали в получении государственной аккредитации.



Год назад в отношении «Новоколледжа» было составлено три административных протокола, реальной причиной был отказ проводить с учениками «Разговоры о важном», пропагандирующие войну в Украине.



В апреле в колледже прошли проверки от Минобразования, причиной стал донос жителя Новосибирска в прокуратуру о «пропаганде поражения России в СВО» со стороны Чернышова.



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Признан в России «иностранным агентом».