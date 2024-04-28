Поражение в правах: военнообязанных в России внесут в цифровой реестр воинского учета

Вечером 27 апреля, в начале длинных выходных правительство опубликовало постановление о работе единого реестра воинского учета, которое стало дополнение к закону об электронных повестках, принятому в июне прошлого года.

Согласно документу, Министерству цифрового развития поручено завершить создание реестра к 1 ноября 2024 года и передать его Минобороны.

В реестре будут собирать информацию о военнообязанных по 50 пунктам: данные о месте жительства (в том числе не по прописке), наличии второго гражданства и ВНЖ/ПМЖ, данные о работе, образовании, состоянии здоровья, судимостях, датах выезда и въезда в страну.



Основной системой для уведомления военнообязанных о всех новых записях в реестре станут Госуслуги. Как только в нем появится запись о военнообязанном, ему автоматически придет уведомление в личном кабинете портала. При этом уведомление, полученное через Госуслуги, не будет иметь юридической силы, но введет ограничения на выезд из страны, операции с недвижимостью и многое другое. Они будут формироваться автоматически и передаваться в отраслевые информационные системы.

Электронная повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней после размещения в реестре повесток.



Как отмечает канал «Военные адвокаты», до запуска реестра призывники еще могут уезжать из страны, так как у военкоматов и пограничной службы нет канала для обмена информацией. С 1 ноября военнообязанные, которым направлена повестка, не смогут выехать за границу и оформить загранпаспорт.





