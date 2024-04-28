По оценкам Минобороны Великобритании, около 450 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены в Украине

Британский министр по делам вооруженных сил Лео Докерти сообщил UK Defence Journal информацию о потерях российской армии.

«По нашим оценкам, с начала конфликта погибли или были ранены около 450 000 российских военнослужащих, еще десятки тысяч дезертировали. Число погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неясно», — рассказал Докерти.



Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили или захватили более 10 000 единиц российской военной техники, включая почти 3 000 танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников, 23 военно-морских судна всех классов и более 1 500 артиллерийских систем всех типов.



Ранее Пентагон оценил число российских военных, убитых в Украине, в 60 тысяч человек, а раненых — «в три-четыре раза больше». Общее число потерь приблизительно составило 300 тысяч.

