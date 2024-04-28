Экспроприация в интересах ограниченного круга лиц

В прошлом году Bellingcat обнаружил, что российские корабли заходили в порт Севастополя, перевозя зерно из других оккупированных частей страны. По сообщениям, количество зерна, экспортируемого из оккупированного Крыма, значительно увеличилось после полномасштабного вторжения России в Украину и захвата украинской территории.

Как показывают расследователи, корабли, участвующие в этой схеме, нарушают международные морские правила, отключая устройства отслеживания местоположения в попытке скрыть свое местонахождение, уходя в «темные зоны». Это действие известно как «уход в темноту». Ранее Bellingcat отследил два судна — «Михаил Ненашев» и «Матрос Шевченко», которые отправились из Севастополя прямо в Иран. В новом расследовании показаны маршруты еще двух кораблей, перевозящих зерно с оккупированных территорий — «Зафар» и «Заид».

В прошлом году суда «Зафар» и «Заид» совершали рейс из Севастополя в Иран, а в этом году — в Сирию. С прошлого года они находятся под управлением астраханской компании Salmi Shipmanagement. Компания Salmi Shipmanagement была создана в 2019 году, а ее директором является Николай Егорочкин. Российские деловые сайты указывают на то, что Егорочкин был связан с другими судоходными компаниями, включая должность директора в «Сталь-Флот», морской судоходной компании, базирующейся в Астрахани.

Bellingcat также обнаружил несколько визитов в Иран Игоря Рудецкого, которого российские корпоративные реестры описывают как одного из основателей компании «Аваль», севастопольский филиал которой осуществляет операции на зерновом терминале «Авлита». В аккаунтах Рудецкого в Instagram** и «ВКонтакте» есть несколько фотографий с Савченко, депутатом Госдумы, которая находится под санкциями США. Рудецкий также цитировался российскими СМИ в качестве помощника Савченко. На фотографиях также видно, что Рудецкий и Савченко вместе посещали Иран.

Расследователи получили спутниковые снимки, на которых видно, что суда Zafar и Zaid пришвартованы к зерновому терминалу в Севастополе, а спустя несколько недель — в Бандар-э-Эмам-Хомейни, крупном порту Ирана на берегу Персидского залива. Данные автоматической идентификационной системы (АИС), предоставленные компанией Lloyd’s List Intelligence, показывают изменение осадки судов, то есть корабли шли груженные в иранский порт, откуда выходили пустыми.



Bellingcat также выяснил, что один из высокопоставленных сотрудников компании, управляющей севастопольским терминалом, совершал визиты в Иран, где встречался с государственными чиновниками, занимающимися перевозками.

Как обычно бывает с судами, участвующими в российской операции по разграблению зерна, на подходе к портам загрузки они намеренно скрывают свое местонахождение, отключая АИС. Такое преднамеренное отключение АИС без законных оснований считается обманом судоходства.

Как пишут расследователи, документы, подтверждающие получение груза на Zaid и Zafar для перевозки в Бандар-э-Эмам-Хомейни отсутствуют.

Bellingcat предполагает, что Иран был не единственным пунктом назначения этих двух кораблей. Украинские активистские сайты «Миротворец» и «Новости Киборга» утверждают, что «Заид» и «Зафар» дважды ходили в Сирию в январе и феврале этого года, опубликовав четыре фитосанитарных сертификата из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России на партии «мягкой хлебной пшеницы навалом» на борту судна Zaid, направлявшегося в Сирию, с указанием пункта ввоза — Латакия или Тартус.

Прокурор Украины по Автономной Республике Крым Игорь Поночовный, отвечая на вопрос о появлении новых судов на терминале «Авлита» в Севастополе, заявил, что это свидетельство того, что Россия начала массово воровать зерно с новозахваченных территорий.

«До полномасштабного вторжения урожаи в Крыму были невелики... Но после полномасштабного вторжения и оккупации Херсонской и Запорожской областей количество зерна, якобы произведенного в Крыму, выросло до нереальных размеров. Понятно, что это не крымское зерно. Его физически не может быть в таких объемах», — сказал Поночовный в интервью Bellingcat. Он также утверждает, что порт Севастополя и терминал «Авлита» находились на грани закрытия до февраля 2022 года.





*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Принадлежит Meta, объявленной в РФ «экстремистской».

Фото:Yörük Işık/Bellingcat