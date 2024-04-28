Обыски в музее современного искусства «Гараж» проводились в рамках уголовного дела против Петра Верзилова*

Обыски в «Гараже» проводили сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела против одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова, сообщил «Коммерсант».

26 апреля несколько часов сотрудники полиции и оперативники проводили обыски в архивном корпусе музея в Парке Культуры, а также в здании Наркомфина на Новинском бульваре. Следователи вызывали кураторов проектов, причем у них был на руках список сотрудников, которых нужно было опросить. В офис потребовали вызвать главного юриста музея. При этом до окончания обыска было неизвестно, какое ведомство и в рамках какого дела проводит следственные мероприятия.

Музей современного искусства «Гараж» открылся в 2008. С февраля 2022 года «Гараж» прекратил выставочную деятельность, но проводил лекции, презентации книг и кинопоказы.

Обыски по уголовному делу Петра Верзилова о «госизмене» проходили в марте 2024 года у художников и акционистов в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Ульяновске.

2 апреля Басманный суд Москвы заочно приговорил Петра Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии по делу о военных «фейках».





*Признаны в России «иностранными агентами».

