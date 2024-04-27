«Феминистское антивоенное сопротивление»* внесли в реестр «нежелательных организаций»

«Феминистское антивоенное сопротивление» внесли в список «нежелательных организаций» Минюста. Фактически это произошло 9 апреля, однако реестр обновили только сейчас.

Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление», «ФАС») образовалось в феврале 2022 года для координации протестов против вторжения России в Украину. Это объединение российских феминисток, которое публикует информацию о низовых антивоенных инициативах и акциях.

В декабре 2022 года ФАС внесли в реестр «иноагентов».

С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 160 позиций.

Административная статья предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, до четырех лет лишения свободы.





*Признано в России «иностранным агентом».