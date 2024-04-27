Сотрудникам ФСИН и судебным приставам предлагают дать право стрелять в граждан

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который разрешает сотрудникам ФСИН и судебным приставам применять окружения в отношении граждан.

Применять огнестрельное оружие сотрудникам ФСИН разрешат для «задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным». Естественно, критерии поведения гражданина определяет и оценивает сам фсиновец.

Аналогичные права распространяются и на судебных приставов. Кроме того, последним разрешат применять боевые приемы для пресечения преступлений и административных правонарушений, а также для задержания граждан в соответствии с судебным актом и в случае отказа гражданина подчиниться требованиям сотрудника органов принудительного исполнения.

Исключением пока остаются женщины, лица с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетние, когда их возраст очевиден или известен сотруднику. Однако с применения оружия снимается запрет в случаях вооруженного сопротивления или нападения, «угрожающего жизни и здоровью граждан или сотруднику органов принудительного исполнения».

В качестве контроля сотрудников ФСИН обяжут отчитываться в течение суток перед прокурором в случае причинения ими смерти в результате применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. А судебным приставам — уведомлять прокурора и председателя суда о любых случаях применения силы по отношению к гражданам.

В пояснительной записке к законопроекту авторы пишут, что предлагаемые изменения «не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована, установлена ответственность за превышение данного полномочия, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия».



