В Кузбассе против трех подростков завели уголовное дело по статье о повреждении захоронений участников войны в Украине

Пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области сообщила о возбуждении уголовного дела против трех подростков. Их обвиняют в повреждении захоронений участников войны в Украине в поселке Промышленная. Информацию о происшествии следователи узнали из СМИ и социальных сетей. Отмечается, что личности всех причастных к этому подростков установлены.

Как утверждает следствие, подростков нашли по сообщениям в СМИ и соцсетях, дело заведено по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений», санкции по данной статье — принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. СК проводит следственные мероприятия.

Летом 2023 года в Хабаровске задержали Ангела Николаева. Уголовное дело против него возбудили после того, как он на «аллее героев» центрального кладбища разрисовал красной краской российские триколоры, размещенные рядом с могилами погибших в Украине.