За полтора месяца ФСБ завела 21 уголовное дело в отношении силовиков и чиновников

21 уголовное дело в отношении чиновников, силовиков и бизнесменов было возбуждено при участии ФСБ с 18 марта. За тот же период в прошлом году было заведено 12 уголовных дел. За полтора месяца до мартовского голосования появилось в пять раз меньше таких дел, свидетельствует анализ «Агентства»*.

Из 21 уголовного дело чаще всего задерживали по статьям о получении взятки (10 раз) и мошенничестве (5 раз).



Помимо замминистра обороны России Тимура Иванова фигурантами уголовных дел также стали замначальника ИК-3 Барнаула, замначальника управления транспорта МВД по ПФО, экс-начальник отдела МВД «Коммунарский», экс-глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции новосибирского управления МВД, а также экс-сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД.



Среди чиновников под уголовные дела попали экс-зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский, замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова, вице-премьер Чувашии Павел Данилов и замглавы Василеостровского района Петербурга Владлен Родионов.



Фигурантами уголовных дел за полтора месяца стали сотрудники Росатома, Россетей Северного Кавказа. Еще одно дело было возбуждено против двух судей из Ингушетии.



Не забыла спецслужба и про бизнес. В начале апреля было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки вице-президентом «Лукойла» Виталием Робертусом и главой управления компании по работе с таможней Алексеем Степановым сотрудникам таможенной службы. Робертус скончался за месяц до объявления о деле, по информации канала ВЧК-ОГПУ, он покончил собой. В апреле также возбудили дело в отношении бизнес-коуча Дмитрия Портнягина.

Как отмечает «Агентство», за предыдущие полтора месяца — с 1 февраля по 17 марта — стало известно лишь о четырех новых уголовных делах при участии ФСБ.







*Признано в России «иностранным агентом».