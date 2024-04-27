Хабаровского журналиста отправили под домашний арест по делу о военных «фейках»

Центральный районный суд Хабаровска отправил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова, задержанного накануне по делу о военных «фейках» «по мотивам ненависти или вражды», сообщило РИА «Новости»

Утром 26 апреля у журналиста дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику у него, жены и детей, после чего его доставили в СК на допрос и предъявили обвинение. Ночь до суда Мингазов провел в ИВС.

Мингазову вменяют репост текста о преступлениях против мирных жителей Бучи в его телеграм-канале «Хабаровская Мингазета».

Журналист пишет для Forbes, а также ведет несколько телеграм-каналов, где публикует региональные новости. Ранее он также сотрудничал с «Ведомостями», «Коммерсантом» и другими изданиями.

По данным «ОВД-Инфо»*, фигурантами антивоенных дел стали 904 человека. В 2023 году за военные «фейки» и повторную «дискредитацию» армии под суд попали 115 россиян. В 2022 и 2023 годах суды оштрафовали россиян по статьям о «дискредитации» армии и военных «фейках» в общей сложности на 206 млн рублей.

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Признан в России «иностранным агентом».