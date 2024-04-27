Минобороны РФ сообщило о массовой атаке беспилотников: 68 дронов были сбиты над Краснодарским краем и Крымом

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 66 беспилотников над Краснодарским краем и еще два — над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что никто не пострадал. Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что девять атак беспилотников пришлись по территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. «На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет», — написал Синяговский.



Украинские службы сообщили, что под удар беспилотников попали два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод и военный аэродром, Эту информацию подтверждают и жители региона в местных пабликах. Однако официально региональные власти сообщили только о пожаре на одном НПЗ.



По информации «Верстки»*, в потенциально уязвимой зоне для атак украинских беспилотников находятся 16 из 38 крупных российских НПЗ, на них приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли. При этом 10 из них уже подвергались нападениям, а 7 остановили мощности.



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