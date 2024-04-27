Врача-педиатра Надежду Буянову отправили в СИЗО по делу о военных «фейках»

Надежде Буяновой ужесточили меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу, женщину отправили в СИЗО на два месяца, до 25 июня. Об этом ее адвокат Оскар Черджиев сообщил «ОВД-ИНфо»*.

Об ужесточении меры пресечения ходатайствовало следствие. Силовики утверждают, что Буянова без уведомления органов расследования сменила место жительства и выехала в другой регион, то есть «создала условия, исключающие поддержание связи со следователем для ее вызова для проведения процессуальных действий». Она также не явилась в следственный орган для ознакомления с материалами дела.

Ранее Буянова находилась под запретом определенных действий. Ей было запрещено пользоваться средствами связи, включая почту, телеграф и интернет, а также общаться со свидетелями по делу и иными участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователей, защитников и прокурора.



19 апреля Буяновой ужесточили обвинение, добавив мотив «национальной ненависти», теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы (по первоначальным обвинениями было до пяти лет).

67-летняя уроженка Львова Надежда Буянова до 1 февраля работала в детской городской поликлинике в Москве. К ней на прием пришла 34-летняя Анастасия Акиньшина вместе с 7-летним сыном, чей папа погиб на войне в Украине. Женщине не понравилось, как Буянова с ней разговаривала на приеме. Во время осмотра ее ребенка педиатр назвала погибшего отца «законной целью Украины». Акиньшина записала ролик, который завирусился в сети.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра, которая «во время приема пациентов высказывала негативные комментарии» о действиях российской армии в Украине. В течение суток к Надежде Буяновой пришли с обыском, а следствие потребовало ареста. Тогда суд назначил запрет определенных действий, но через 2,5 месяца врач все же оказалась в СИЗО.

Согласно данным «ОВД-Инфо», за время войны уже 907 человек стали фигурантами антивоенных дел.





*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: АSTRA

