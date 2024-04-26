В Ростове четырех сотрудников ФСБ приговорили к условным и реальным срокам за похищение и пытки задержанных

По информации ASTRA, Южный окружной военный суд утвердил приговор сотрудникам пограничного управления ФСБ Евгению Галкину, Александру Золотых, Виктору Кручинину и Алексею Пономаренко, которых судили за превышение полномочий с применением насилия. Золотых также вменили угрозу убийством, грабеж, Галкину — похищение человека.

Согласно приговору, для получения информации о местонахождении подозреваемого они похитили его знакомого, вывезли его в лес, пытали током и избивали. Золотых угрожал убить его и членов семьи. Кроме того, он похитил у жертвы около 70 тысяч рублей и ювелирные изделия на 500 тысяч рублей.



Подобные пытки применялись и к другому задержанному, которого вывезли в лодочный гараж, где избивали и применяли ток, требуя сознаться в преступлении. Опасаясь за свою жизнь, тот подписал нужные показания.



Галкин и Золотых получили по девять лет колонии строгого режима, Кручинин и Пономаренко — по три с половиной условно.



По данным «Команды против пыток»*, российские суды оправдывают обвиняемых в пытках в 20 раз чаще других подсудимых.





*Признаны в России «иностранным агентом».