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В Ростове четырех сотрудников ФСБ приговорили к условным и реальным срокам за похищение и пытки задержанных

26.04.2024

Двое из них получили по 9 лет колонии, двое — по 3,5 года условно


По информации ASTRA, Южный окружной военный суд утвердил приговор сотрудникам пограничного управления ФСБ Евгению Галкину, Александру Золотых, Виктору Кручинину и Алексею Пономаренко, которых судили за превышение полномочий с применением насилия. Золотых также вменили угрозу убийством, грабеж, Галкину  —  похищение человека.

Согласно приговору, для получения информации о местонахождении подозреваемого они похитили его знакомого, вывезли его в лес, пытали током и избивали. Золотых угрожал убить его и членов семьи. Кроме того, он похитил у жертвы около 70 тысяч рублей и ювелирные изделия на 500 тысяч рублей.

Подобные пытки применялись и к другому задержанному, которого вывезли в лодочный гараж, где избивали и применяли ток, требуя сознаться в преступлении. Опасаясь за свою жизнь, тот подписал нужные показания.

Галкин и Золотых получили по девять лет колонии строгого режима, Кручинин и Пономаренко — по три с половиной условно.

По данным «Команды против пыток»*, российские суды оправдывают обвиняемых в пытках в 20 раз чаще других подсудимых.


*Признаны в России «иностранным агентом».

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