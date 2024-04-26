Полиция пришла с обысками в музей современного искусства «Гараж» в Москве

По информации канала «Осторожно, новости», обыски начался с 12 часов, сотрудники полиции находятся в архивном корпусе в Парке Культуры, а также в здании Наркомфина на Новинском бульваре. Руководство и кураторов проектов не отпускают до окончания мероприятий и запрещают пользоваться телефонами.

Силовики начали вызывать руководителей отделов на беседу, при этом у них уже были списки тех, кого нужно было опросить. В офис потребовали вызвать главного юриста музея.



Сотрудникам «Гаража» ничего не говорят, предположительно мероприятия проводятся в рамках закона о пропаганде ЛГБТ*, однако пришедшие не представляются, так что неизвестно, какое ведомство проводит обыск.

Сейчас в офисе «Гаража» находятся около шести человек — это начальники и кураторы отделов. Сотрудники, которые проводят обыск, в офисе в Парке Горького изучают документацию, по данным издания, речь о документах, связанных с маркетингом и выставочной деятельностью.



При этом в самом музее «Гараж» информацию об обысках отрицают, изданию «Подъем» сообщили, что «музей работает в штатном режиме».







*«Международное движение ЛГБТ» признано «экстремистской организацией».