В Великобритании пять человек обвинили в преступной деятельности в интересах России

Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила обвинение в ведении враждебной деятельности против государства в интересах России пятерым мужчинам в возрасте от 20 до 60 лет, сообщил Sky News.

«В числе предполагаемых действий — участие в планировании поджога связанного с Украиной коммерческого объекта в марте 2024 года», — сообщил глава отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом CPS Ник Прайс.

Трем мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге при отягчающих обстоятельствах, причем одному из них вменяют еще и получение денежных средств от иностранной разведывательной службы.



20-летнего юношу обвинили в деятельности, направленной против предприятий, связанных с Украиной, в интересах России.

Еще один задержанный, как считает прокуратура, располагал информацией о терактах, однако не сообщил о них.

Обвинения впервые предъявлены по одной из статей нового закона о Национальной безопасности, принятого в 2023 году.



Все они предстанут перед судом 10 мая.



