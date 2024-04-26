Студента МГУ отправили под арест на 12 суток, обязав при этом в течение трех суток покинуть Россию

Тверской районный суд Москвы арестовал на 12 суток студента факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько по статье о демонстрации экстремистской символики, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

Студента, который является гражданином Украины, арестовывают уже третий раз подряд. Первый раз его задержали 3 апреля и назначили арест на 10 суток по статье о неповиновении полицейским. На выходе из спецприемника его задержали второй раз и отправили еще на 12 суток административного ареста за лозунг «Слава Украине!» во ВКонтакте.

Как пишет «Медиазона»*, поздним вечером 25 апреля он должен был выйти на свободу из спецприемника в деревне Сахарово, но его задержали в третий раз и увезли в ОВД Тверской, где он провел ночь.



26 апреля Тверской суд постановил, что Гулько должен в течение трех суток покинуть Россию под угрозой уголовной ответственности, при этом назначил ему новый административный арест — 12 суток за сторис в Инстаграме**. В протоколе, составленном сотрудником центра «Э», говорится, что студент «призывал бомбить Москву».

Гулько рассказал, что писал эти посты еще в первые месяцы войны, и предположил, что его преследуют по доносу кого-то из знакомых: кто-то из его окружения сделал скриншоты его постов и сторис, а потом стал писать заявления в полицию.



Адвокат «ОВД-Инфо» Никита Спивак, который защищал интересы Гулько в суде, заметил, что находясь в спецприемнике студент не сможет покинуть в обозначенный срок страну, как того требует суд. Суд не нашел в этом противоречий.





*Признаны в России «иностранными агентами».



**Принадлежит META, признанной в РФ «экстремистской».

Фото: SOTAvision



