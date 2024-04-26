Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон не готов к переговорам на основании этой инициативы, сообщил израильский «9 канал». Кирби также добавил, что выдвинутые предложения не могут быть заслуживающей доверия отправной точкой для переговоров.

Накануне член политбюро ХАМАСа Халил аль-Хейя сообщил, что движение готово на перемирие с Израилем сроком на пять лет с обязательством сложить оружие и «превратиться в политическую партию» при условии, что «будет создано независимое палестинское государство в границах 1967 года».

«Палестинского государства под контролем ХАМАСа не будет. Это террористическая организация», — задекларировал позицию США Джон Кирби на брифинге, стенограмму которого опубликовал сайт Белого дома.

«Складывается впечатление, что ХАМАС просто пытается изменить конечные цели. Он может положить конец войне прямо сейчас. Если бы он верил в государство для палестинского народа, то не стал бы нарушать режим прекращения огня, существовавший по состоянию на 6 октября 2023 года, он бы сложил оружие и освободил заложников», — заявил Кирби .

При этом представитель американской администрации заверил, что Вашингтон по-прежнему добивается урегулирования конфликта на Ближнем Востоке посредством создания полноценного независимого палестинского государства и его мирного сосуществования с Израилем.

Переговоры, посвященные будущему сектора Газа, с участием чиновников высокого ранга из Великобритании, США и арабских стран состоятся в Эр-Рияде 29 апреля. Bloomderg со ссылкой на источники сообщил, что Израиль на них представлен не будет, «так как у Саудовской Аравии и еврейского государства нет дипломатических отношений». Представители ХАМАСа также участвовать в консультациях, скорее всего, не будут.





*Признан террористической организацией, деятельность которой запрещена.