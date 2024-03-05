В Забайкалье суд приговорил военнослужащего к 2 годам и 3 месяцам колонии за отказ воевать в Украине

Борзинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Валерию Зеленскому — 2,3 года колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях. Военнослужащий сначала неоднократно устно говорил командованию, что не будет участвовать в войне, а потом написал отказ ехать в командировку в зону боевых действий, за что его обвинили в неисполнении приказа.

Случаи отказа исполнять приказ воевать в Украине становятся массовыми. На днях Борзинский гарнизонный военный суд на 2 года отправил в колонию за отказ участвовать в боевых действиях военных Александра Чулкова и Сергея Волокитина, также от участия в войне отказался житель Борзи Алексей Климов, его приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы колонии-поселения.



После мобилизации в Уголовный кодекс внесли ряд поправок, ужесточающих ответственность за дезертирство и неисполнение приказа.



Согласно данным «Проекта»*, с начала войны России против Украины в суды РФ поступили дела в отношении 4642 человек, отказавшихся воевать. 4373 человека — по статье за самовольное оставление части и 289 человек — по статье за неисполнение приказа, причем неисполнение приказа наказывается намного мягче, чем побег из части.



*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».