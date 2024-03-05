В Москве задержали четырех участников акций памяти и похорон Алексея Навального*

Правозащитный проект «ОВД-Инфо»** сообщил о четырех задержаниях людей, возлагавших цветы в память политика и пришедших на его похороны.

Полину Орехову задержали утром 5 марта, силовики пришли к ней домой. Ей вменили статью о нарушении правил участия в массовом мероприятии у «Стены скорби» 17 февраля, куда она возложила цветы. У нее отобрали телефон и собираются задержать на 48 часов.



Также сотрудники Центра «Э» задержали Елену Грибкову, которая была на похоронах Алексея Навального, ее доставили в отдел МВД по Даниловскому району. Грибкову уже задерживали 17 февраля на акции памяти Навального, тогда девушку отпустили с предостережением.

Еще одна задержанная 5 марта — Елена Левина, которую отвезли в отдел МВД по району Новогиреево.17 февраля Левину задерживали на акции памяти Алексея Навального, но отпустили из отдела полиции с предостережением.

Егора Комлева, который возлагал цветы 16 и 17 февраля, а также присутствовал на похоронах политика 1 марта, задержали на выходе из дома. Сотрудники полиции сказали, что вычислили его по камерам наблюдения, сейчас он находится в ОВД по району Хорошево-Мневники.

По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях памяти Алексея Навального задержано 113 человек в 19 регионах России. Суды отправляют задержанных под административный арест или назначают штрафы.

1 марта Красносельский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Владимира Салмина за «участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющемся публичным мероприятием, в количестве не менее 100 человек», и оштрафовал на 300 тыс. рублей за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий 17 февраля.

В Екатеринбурге на 15 суток арестовали правозащитника Сергея Тиунова, который пришел 1 марта с цветами к памятнику Татищева. Его признали виновным в неповиновении полиции. Административный арест на двое суток из-за возложения цветов 1 марта назначили и жительнице Петербурга Марине Лачиновой, ей также вменили неповиновение полиции.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признан в России «иностранным агентом».