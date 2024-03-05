Потерявшая в Беслане мужа и сыновей Эмма Тагаева задала власти вопросы о преследовании Алексея Навального*

Фото Эммы Тагаевой с обращением опубликовала журналистка Елена Костюченко, которая рассказала, что в 2016 году Эмму и еще пятерых женщин, потерявших детей и мужей во время штурма школы в Беслане, избили полицейские, за то что они вышли в футболках с надписью «Путин — палач Беслана».

Теперь матери Беслана задают вопрос «тому, кто собирается в марте опять стать президентом» в связи с гибелью Навального.

«В теракте 2004 года в Беслане у меня погибла семья: муж и два сына, 14 и 16 лет. За 20 лет не были наказаны чиновники, давшие приказ стрелять по школе танками и огнеметами. В результате такого спасения мы, матери, похоронили обугленные тела своих детей, — написала Эмма Тагаева. — А что сделал Навальный? Кого он убил? Если за гибель сотен детей никто не ответил, то почему к Навальному была проявлена такая жестокость за менее тяжкие обвинения?



За какие страшные преступления дают сроки, как Кара-Мурзе 25 лет, если даже за смерть наших детей чиновники не сняты с должностей, а наоборот, их повысили и наградили?»

Костюченко рассказала, что когда суд в 2016 году назначил матерям Беслана штрафы, ей позвонил Алексей Навальный и сказал, что «хотел бы заплатить штраф за мам».



Эмма Тагаева написала, что верит в прекрасную Россию, в которой «не будут гибнуть ничьи дети и не будут матери хоронить своих детей».





*Внесен в список «экстремистов и террористов».

Фото: Елена Костюченко/соцсети

