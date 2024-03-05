В Саратовской области экс-заключенный, вернувшийся с войны, убил 26-летнюю девушку

По информации канала «Настоящий Саратов», Илья Канахин в 2022 году подписал в колонии контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился воевать в Украину. Срок он отбывал за жестокое убийство жительницы Вольска в 2020 году, за которое получил 16 лет.

Это не единственный срок Канахина, в 2010 году он получил 9,5 лет за еще одно убийство. Канахин нанес жертве 59 ударом ножом и размозжил голову. При этом убийца отсидел не весь срок, его освободили по УДО, после чего он совершил второе убийство, затем ушел воевать, вернулся и убил в третий раз.

Ранее маньяк занимался боксом, закончил местный педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры».

Канахина задержали в Ульяновской области после того, как он избил до смерти 26-летнюю девушку, а потом пытался ее расчленить.



Власти официально заявляли, что помилование получают только по преступлениям небольшой и средней тяжести. Однако в действительности из тюрем и колоний вышли преступники с тяжелыми статьями. Так, в Вологодской области из 518 погибших в Украине, подтвержденных по открытым источникам, 48 — бывшие заключенные, отбывавшие срок за убийство.

