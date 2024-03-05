Более 40 стран потребовали провести международное расследование гибели Алексея Навального*

Страны ЕС, США, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия выразили свое возмущение и потребовали расследования смерти Алексея Навального. Единственное, в чем все уверены без каких-либо расследований, это то, что полная ответственность за эту смерть лежит на Владимире Путине.

«Мы возмущены смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, за которую несут ответственность президент Путин и российские власти», — заявила посол ЕС Лотта Кнудсен в Совете ООН от имени 43 стран.

Как передает AFP, страны также призвали немедленно освободить всех политических заключенных, правозащитников, журналистов и антивоенных активистов, задержанных за мирное осуществление своих прав человека и противодействие войне России в Украине.

«Мы призываем Российскую Федерацию положить конец атмосфере безнаказанности и создать безопасные условия для политической оппозиции и критических выступлений», — говорится в заявлении.

Между тем в самой России никакого расследования не ведется, в ОНК Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что не нашли нарушений в колонии, где погиб Навальный. Следственный комитет ведет доследственную проверку, но уже сейчас вполне очевидно, что ее начинали исключительно для того, чтобы не отдавать тело политика родным.



Однако журналист-расследователь Христо Грозев** заявил, что о причинах смерти Алексея Навального станет известно в течение месяца, так как уже есть много данных, с которыми работает большая команда расследователей.







* Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признан в России «иностранным агентом».







