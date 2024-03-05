Госдума продолжает бороться с «иноагентами»

Через неделю после принятия закона о запрете на рекламу у «иноагентов» спикер Госудумы Вячеслав Володин рассказал о новой инициативе по «предложениям трудящихся». «В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей», - написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы также сообщил, что запрет на рекламу у «иноагентов» оперативно принес результаты, «кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций». По прогнозам Володина, «иноагенты» лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов, что в прошлом году оценивалось в 5 млрд рублей. «Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан», - резюмировал Володин, который вместе с остальными депутатами годами живет «за счет наших граждан».



После вступления в силу закона о запрете на рекламу у «иноагентов» о приостановке проекта заявила Катерина Гордеева*, а Алексей Пивоваров* сообщил о сокращении штата редакции.

Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 774 позиции. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



*

Признаны в России

«иностранными агентами»