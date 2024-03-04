Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо, запретившего Дональду Трампу участвовать в праймериз

Верховный суд США постановил, что пункт 3 14-ой поправки не позволяет Колорадо дисквалифицировать бывшего президента на праймериз.

Как пишет The New York Times, это решение стало самым важным постановлением суда, касающимся президентских выборов, с тех пор как в 2000 году дело «Буш против Гора» принесло президентский пост Джорджу Бушу-младшему, так как решение суда Колорадо могло бы повлиять на ход президентской гонки, вычеркнув Трампа из бюллетеней по всей стране.



Дело возникло из-за иска шести избирателей Колорадо, которые требовали исключить Трампа из бюллетеня для голосования на республиканских праймериз в штате. В сентябре прошлого года организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» подала иск от имени шести избирателей, в которой ссылается на поправку 14.3, согласно которой никто из тех, кто дал «клятву поддерживать Конституцию Соединенных Штатов», а затем «участвовал в мятеже или восстании», не может быть сенатором, представителем, выборщиком президента или занимать любую должность — гражданскую или военную — если это не одобрено большинством голосов Конгресса. Третий раздел 14 поправки практически не применялся в течение 150 лет, и речь о нем в правовом дискурсе зашла лишь после беспорядков в Капитолии в январе 2021 года, после проигрыша Трампа на выборах президента.

Верховный суд Колорадо принял данную аргументацию и постановил дисквалифицировать Дональда Трампа на республиканских праймериз. После чего Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой вмешаться, заявив, что лишение его права баллотироваться отменит волю избирателей.

«Суд должен быстро и решительно положить конец этим попыткам лишить избирателей права голоса, которые угрожают лишить права голоса десятки миллионов американцев и которые обещают вызвать хаос, если суды и чиновники других штатов последуют примеру Колорадо и исключат вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии из своих бюллетеней», — цитирует возражения Трампа NYT.

Главным аргументом Трампа в Верховном суде США было то, что президент не входит в число должностных лиц, на которых распространяется действие раздела 3, так как должность президента в нем не прописана. Верховный суд Колорадо посчитал, что это не имеет значения, учитывая, что в положении есть общие фразы — «офицер Соединенных Штатов» и «любая должность, гражданская или военная».



Как отмечает издание, это не единственное дело, касающееся Трампа, в Верховном суде. Также разбирается вопрос иммунитета Трампа от судебного преследования за его роль в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Кроме того, в суде разбирается дело против Трампа о вмешательстве в выборы.







Фото: AP Photo / Charlie Neibergall

