Завершилось следствие по делу жительницы Самары Полины Евтушенко

25-летнюю Полину Евтушенко арестовали в июне прошлого года за публикацию в Инстаграме инструкции по сдаче в плен. В решении суда по мере пресечения указано, что она якобы «склоняла жителя Самары к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, а именно к вступлению в вооруженное формирование «Легион Свобода России*» — формирование россиян, воюющих на стороне Украины.

Как пишет канал «Первый отдел», изначально девушку обвиняли в совершении преступления по двум статьям УК — по делу о «подготовке к госизмене» и о «призывах к терроризму». В окончательном варианте обвинительного заключения указаны уже шесть статей УК.

За разговоры о войне ей вменяют статьи «приготовление к госизмене» и «содействие террористической деятельности».

За два поста в соцсетях — статью о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности». Еще четыре поста стали «публичным оправданием терроризма». Некоторые посты послужили поводом для преследования по статье о «реабилитации нацизма». Также в обвинении указана статья о военных «фейках».

Евтушенко грозит до 22,5 лет лишения свободы.



У Полины Евтушенко есть маленькая дочь Алиса, 1 марта ей исполнилось шесть лет.







*Признан в России «террористической» организацией, чья деятельность запрещена.



