В Самаре силовики вновь требуют от активистов «компенсацию» за митинги в поддержку Алексея Навального* в 2021 году

УМВД по городу Самаре подало иск к редактору независимого издания «Протокол.Самара» Сергею Подсытнику и ещё нескольким людям, среди которых бывшие главы «Штаба Навального»* в Самаре Егор Алашеев и Марина Евдокимова. По информации «Протокол.Самара», полиция требует взыскать с ответчиков, как с организаторов митинга 23 января 2021 года, 2,5 млн рублей и 46 млн рублей с тех, кто, по версии МВД, причастен к организации митинга 31 января того же года.

В 2022 году аналогичный иск выиграло ГУМВД по Самарской области, хотя финансовые требования были на порядок ниже — областные полицейские просили с организаторов 435 тыс. рублей.

Как пишет «Протокол.Самара», публикуя два иска, городская полиция полностью скопировала иск коллег из областного управления, забыв даже исправить цифры и название ведомства в своих требованиях.

В иске полицейские ссылаются на решения судов в Пензенской и Кировской областях, где суды уже удовлетворили требования полиции о «компенсации» за внеурочную работу на митингах. Сотрудники полиции после акций в поддержку Навального в 2021 году обращаются в суд и требуют крупные суммы за свою работу и задержание активистов и простых жителей на акциях.

В июле 2023 года «Протокол. Самара» опубликовал расследование о производстве иранских-дронов в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. В августе 2023 года суд заочно арестовал главного редактора издания Сергея Подсытника, на него возбуждено уголовное дело за распространение военных «фейков». Подсытник находится за пределами России.





*«Штабы Навального» признаны «экстремистской» организацией, их деятельность запрещена в России.

