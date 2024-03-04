С начала войны в Украине погибли как минимум 11 368 уроженцев Поволжья

«Idel.Реалии»* представил данные на 3 марта этого года. В списке представлены только те, чью смерть так или иначе признала российская сторона, родственники погибших или учебные заведения и другие общественные организации. Журналисты указывают, что реальные потери могут быть больше, так как не вся информация о погибших попадает в открытые источники.

В исследование вошли Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл, Ульяновская, Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Кировская, Самарская и Оренбургская области, а также Пермский край.



Больше всего погибших из Башкортостана — 1 569 человек. На втором месте оказался Татарстан — 1 196 погибших. На третьем месте — Самарская область, далее идут Пермский край — 1 156 человек и Саратовская область — 1 006 человек.

Меньше всего погибших в Мордовии — 192 военнослужащих, и в Пензенском области — 288.

Данные о более чем 400 погибших поступили только за последнюю неделю.







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.