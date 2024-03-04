Суд в Салехарде оставил без рассмотрения жалобу Людмилы Ивановны Навальной

После угроз следователя адвокаты Людмилы Навальной подали заявление в Следственный комитет по ст. 244 УК РФ «надругательство над телом умершего». Тогда заседание назначили на 4 марта.

Сегодня Иван Жданов* сообщил, что суд в Салехарде оставил жалобу матери Алексея Навального** на бездействие следователей без рассмотрения, при этом отметил, что доследственная проверка следователей по факту смерти Навального продолжается.



«Понятно, что эта проверка ничем не закончится, но все формальные процедуры адвокаты доведут до полного отказа в возбуждении уголовного дела и обжалования этого отказа. А настоящее расследование будет рано или поздно проведено», — написал Жданов.



Ранее журналист-расследователь Христо Грозев* заявил, что о причинах смерти Алексея Навального станет известно в течение месяца, так как уже есть много данных, с которыми работает большая команда расследователей.



Тело Алексея Навального отдали его матери только спустя восемь дней после гибели. При этом следователь Александр Варапаев угрожал Людмиле Навальной и пытался заставить ее согласиться на тайные похороны без публичного прощания.



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Признаны в России «иностранными агентами».

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Внесен в список «экстремистов и террористов».