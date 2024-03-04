В Брянской области задержали участника войны в Украине, который признался в диверсии на железной дороге

По информации канала «База», в Брянской области задержали 21-летнего мужчину за совершение диверсии на железной дороге. Задержанный является участником войны в Украине, он подписал в колонии контракт с Минобороны и отправился воевать в составе отряда «Шторм», а через полгода, получив помилование, вернулся домой.

25 февраля неизвестные подожгли релейный шкаф и трансформаторную подстанцию на перегоне станций Чернец–Полпинская. На следующий день полицейские нашли куртку с прожженными рукавами. Ее владельцем оказался уроженец поселка Климово 21-летний Николай, он сразу признался, что совершил поджог по заказу неизвестных людей, которые заплатили ему 40 тысяч рублей. Более того, задержанный рассказал, что 3 марта планировал за вознаграждение совершить еще один поджог на другой железнодорожной станции. По этому делу задержан также 16-летний учащийся Брянского транспортного техникума.

В 2022 году Николай был осужден по нескольким статьям, однако через год подписал контракт с Минобороны, ушел воевать и через полгода получил помилование.