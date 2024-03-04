Депутат Госдумы Василий Пискарев потребовал признать Freedom House «нежелательной» организацией

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что «с учетом неоднократного использования НПО Freedom House правозащитной тематики в качестве инструмента внешнего давления и вмешательства во внутренние дела России», комиссия поставит вопрос о признании этой организации «нежелательной». «Неправительственная организация Freedom House в опубликованном на днях своем ежегодном докладе «Свобода в мире» заранее бездоказательно объявила выборы в нашей стране сфальсифицированными», — написал Пискарев.

В докладе об индексе свобод в 2023 году Freedom House признал Россию «несвободной» с рейтингом в 13 баллов из 100 возможных. «Полномасштабное вторжение Кремля в Украину продолжалось второй год, еще больше ущемляя основные права на оккупированных территориях и провоцируя более жесткие репрессии в самой России», — отметили авторы исследования. Помимо войны с Украиной эксперты отметили масштабные фальсификации на выборах на оккупированных территориях и спрогнозировали отсутствие демократических процедур на предстоящих президентских выборах.

Россия заняла 180 место из 210 стран и территорий, расположившись между Ираном и Венесуэлой.

С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 140 позиций.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной организации» наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.

Последние месяцы участием в деятельности «нежелательных» организаций признается комментарий в СМИ, которые признаны «нежелательными», или перепост их публикации.



