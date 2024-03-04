Кассационный суд направил дело Лилии Чанышевой* и Рустема Мулюкова* на новое апелляционное рассмотрение

Шестой кассационный суд в Самаре направил на новое апелляционное рассмотрение дело экс-главы уфимского «штаба Навального»** Лилии Чанышевой и активиста Рустема Мулюкова, этого добивалась прокуратура, сообщил RusNews.

На данный момент суд не мотивировал свое решение, оглашена была только резолютивная часть. «Думаю, что дело вернули не в связи с нарушениями, а по представлению прокурора, в связи с якобы чрезмерной «мягкостью» наказания», — считает адвокат Чанышевой Сергей Макаренко. По мнению адвоката, итогом пересмотра дела в Верховном суде Башкортостана станет увеличение срока наказания.

В июне 2023 года Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей по делу об «экстремистском» сообществе. Ей также назначили семилетний запрет администрировать сайты, проводить и посещать массовые мероприятия и два года ограничения свободы после отбытия наказания. Рустема Мулюкова, инвалида I группы, приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Спустя месяц решение утвердили в апелляции, однако прокуратура сочла его «мягким». Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев заявил, что будет добиваться десятилетнего срока для Чанышевой.

Чанышеву задержали в ноябре 2021 года. Сначала активистка находилась в СИЗО в Уфе, но затем ее перевели в Москву, так как ее дело расследовал Центральный аппарат СК. Чанышеву обвиняют в создании «экстремистского» сообщества, так как она возглавляла уфимский штаб Навального, причем в дело на стадии апелляции были добавлены отягчающие обстоятельства: совершение преступления группой лиц и по мотиву «политической вражды».





*Внесены в список «экстремистов и террористов».

**«Штабы Навального» признаны в России «экстремистской организацией», их деятельность запрещена.



