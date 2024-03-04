«Привет, друзья. Хочу поделиться новостями моей тюремной жизни.

Во-первых, администрация поставила меня на дополнительный профилактический учёт. Раньше в моём личном деле значилось лишь «злостный нарушитель режима». Теперь же я ещё и лицо, «склонное к изучению и распространению экстремизма».



Что значит эта формулировка, могу лишь догадываться. Но как объяснили надзиратели, связан этот статус с «политическим характером» моей уголовной статьи, а также с экстремистскими связями, в которых я ранее «был изобличён правоохранительными органами».



Всё это вполне предсказуемо, конечно. Как писал классик, «говорить правду во времена тотальной лжи – это экстремизм». Так что воспринимаю происходящее философски. Да и честно говоря, новость эта, по-моему, больше разволновала сотрудников колонии, которым отныне придётся вести со мной воспитательные беседы. Тут ведь ещё большой вопрос, кто кого перевоспитает…



Во-вторых, недавно меня посетил человек в погонах из центра. Состоялся такой диалог:



- Илья Валерьевич, я прибыл, чтобы зачитать вам официальное предостережение…

- О чём? О том, что тромб может оторваться, если продолжу плохо говорить про Путина?

- Ну зачем вы так… О том, что в ваших соцсетях не могут публиковаться материалы без маркировки иноагента. Это же нарушение закона! Понимаете?

В общем, готовят они какие-то гадости с этим иноагентством; никак не успокаиваются. Посмотрим, что будет.



Я же тем временем продолжаю получать увесистые пачки с вашими письмами. Каждый день ощущаю вашу поддержку, и она придаёт сил. Ужасно благодарен и хотя бы коротко стараюсь ответить всем.



Написать мне по-прежнему можно двумя способами (скорость доставки писем одинаковая).



Либо через сервис Зона Телеком:



Либо обычное письмо в конверте Почтой России.

Кому: Яшин Илья Валерьевич, 1983 г.р.

Куда: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области. 215503 Смоленская область, г. Сафоново, п. Шахты-3».





*Признан в России «иностранным агентом»