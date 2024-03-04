В Забайкалье вернувшийся с войны вагнеровец убил 22-летнюю девушку

Суд в Чите приговорил к 14 годам колонии Цырена-Доржи Цыренжапова. Он отбывал срок в колонии за убийство и расчленение, но освободился и был помилован президентом Путиным в обмен на участие в войне с Украиной, сообщил «Сибирский экспресс».

По версии следствия, 13 октября прошлого года вагнеровец совершил убийство 22-летней девушки «в ходе ссоры».

В феврале 2020-го Цыренжапова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за убийство 18-летней девушки, которую он задушил и расчленил в 2019 году. Цыренжапов отсидел меньше трети срока — 4 года из 14 лет. В колонии его завербовали в ЧВК «Вагнер», убийцу помиловал президент, он уехал в зону боевых действий, а уже через полгода вернулся на свободу.



Власти официально заявляли, что помилование получают только по преступлениям небольшой и средней тяжести. Однако в действительности из тюрем и колоний вышли преступники с тяжелыми статьями. Так, в Вологодской области из 518 погибших в Украине, подтвержденных по открытым источникам, 48 — бывшие заключенные, отбывавшие срок за убийство.







Фото: Чита.ру

