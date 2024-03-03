Власть сражается с памятью при помощи арестов и штрафов, однако люди третий день идут возлагать цветы Алексею Навальному*

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга 1 марта привлек к административной ответственности Владимира Салмина за «участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющемся публичным мероприятием, в количестве не менее 100 человек», и оштрафовал на 300 тыс. рублей.

Салмина, который является членом избиркома, задержали 17 февраля у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Вместе с другим членом УИК Марком Козыревым их почти 48 часов удерживали в отделе полиции, оформили протокол и отпустили.



Ранее Салмина уже привлекали к административной ответственности по статье за участие в массовой акции 24 февраля 2022 года. Тогда его оштрафовали на 15 тысяч рублей, в этот раз штраф был максимальным, причем для должностного лица — 300 тыс. рублей.



Владимир Салмин — член избирательный комиссии и по закону может быть привлечен к административной ответственности только с санкции прокурора. В решении суда указано, что процедура привлечения Салмина как члена избирательной комиссии с правом решающего голоса соблюдена. Видимо, это касается привлечения его к ответственности как должностного лица.





В Екатеринбурге на 15 суток арестовали правозащитника Сергея Тиунова, который пришел 1 марта с цветами к памятнику Татищева. Его признали виновным в неповиновении полиции. Административный арест на двое суток из-за возложения цветов 1 марта назначили и жительнице Петербурга Марине Лачиновой, ей также вменили неповиновение полиции.

Между тем полиция продолжает выдвигать новые версии, почему людям нельзя приходить с цветами к памятникам жертв политических репрессий. Жительница Сочи поделилась с «7×7»** видео, как сотрудники полиции не разрешают ей положить цветы к памятнику, так как День памяти репрессированных — 30 октября.



«На мемориальные комплексы вы можете возложить цветы в определенные даты, дата по поводу репрессированных лиц у нас отмечается 30 октября, тогда вы можете возложить цветы. В остальные дни, если вы возложите цветы, это будет считаться как выброс бытового мусора, а это уже противоречит закону и наказывается», — без смущения заявляет на камеру полицейский, пригрозив административной статьей за несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами.



По информации «ОВД-Инфо»**, всего за два дня в России задержали более ста человек в 20 регионах России, которые пришли проститься с Алексеем Навальным.



Несмотря на это люди уже третий день идут с цветами на Борисовское кладбище в Москве и к памятникам жертв политических репрессий у себя в городах.









* Внесен в список «экстремистов и террористов».

** Признаны в России

«иностранными агентами».

Фото: Бумага, RusNews