«Россия продолжает воевать с гражданскими людьми»

На второй день поисков под завалами нашли тело восьмимесячного ребенка, вчера под завалами обнаружили тела еще двух детей и семи взрослых. Спасатели продолжают работать на месте.

В ночь на 2 марта российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе «Шахед». Украинские военные сообщили, что семь из восьми беспилотников удалось сбить. В результате атаки обвалилась часть многоэтажного дома, один подъезд дома разрушен до основания, спасательная операция идет второй день, под завалами находят погибших.





Жертвами атаки стали десять человек, среди них три ребенка (двоим из них еще не было и года), пострадали более десяти человек, их доставили в больницу в состоянии разной степени тяжести.





Президент Украины Владимир Зеленский принес соболезнования родным, подчеркнув, что Россия продолжает воевать с мирным населением. «В атаках именно «шахедами» никакого военного смысла нет и быть не может — это террор, целью которого является исключительно уничтожение жизней, запугивание людей», — написал Зеленский.