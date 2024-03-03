Суды занялись мобилизацией на войну в Украину

К вербовке в колониях и СИЗО добавились и суды, где недавно осужденные получают отсрочку приговора, отправляясь воевать, причем в некоторых случаях судимости и досрочно гасят.

«Вёрстка»* проанализировала базы всех российских судов и нашла 119 опубликованных судебных актов по заявлениям мужчин, которые просили дать им отсрочку в связи с войной. 38 из них смогли отсрочить приговор уже после того, как были мобилизованы на войну осенью 2022 года. 50 человек обратились в суд уже после того, как заключили контракты. 19 человек сообщили в суде, что только планируют пойти в военкомат.

Согласно ст. 398 Уголовно-процессуального кодекса, суды могут отсрочить приговор в исключительных случаях, например, если осужденный серьезно болен или у него умер близкий родственник, женщины могут рассчитывать на отсрочку при воспитании малолетнего ребенка. Однако суды редко прибегали к этой норме, но все изменилось после полномасштабного вторжения в Украину, судьи стали пользоваться пунктом данной статьи, согласно которому осужденный вправе получить отсрочку, если сложились «некие исключительные обстоятельства, которые могут привести к тяжким последствиям для семьи».

В основном суды принимают решения по отсрочке наказания по преступлениям небольшой и средней тяжести: управление автомобилем в нетрезвом виде, кража, неуплата алиментов. Однако, как пишет «Верстка», в редких случаях есть осужденные за убийство, грабеж и хранение наркотиков, которые решили не дожидаться вербовки в колонии, а отправились на фронт буквально из зала суда.

Журналисты издания нашли в базах судов 15 случаев, когда суды отказывались удовлетворять ходатайства об отсрочке наказания в обмен на отправку в Украину, посчитав, что война — не повод освобождать преступников.

Как пишет «Idel.Реалии»**, председатель Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский сообщил, что большая часть уголовных дел в республике приостанавливается на основании участия обвиняемого в боевых действиях в Украине. По его словам, это основание для приостановления дел введено как в уголовный, так и в гражданский и административный процессы. «Это позволяет участникам «СВО» выполнять свой воинский долг», — подчеркнул Каминский.

Также Каминский считает, что участие в войне суды должны оценивать как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.





*Признана в России «иностранным агентом».



**Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.