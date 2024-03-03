В Ханты-Мансийске на охранника рынка завели дело о «дискредитации» армии из-за разговора в курилке

Пресс-служба регионального МВД сообщила, что в отношении охранника рынка Евгения Лазутина возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии.

По информации Baza, 50-летнего мужчину задержали 28 февраля из-за разговора в курилке, в ходе которого он стал эмоционально выкрикивать про участников войны в Украине «дебилы» и «пушечное мясо». Слушатели его речи и посетители рынка оперативно вызвали полицию.

Против охранника возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии. В декабре прошлого года на Лазутина уже составляли административный протокол за публикации в соцсетях, поэтому разговор в курилке стал повторным «нарушением». Лазутин вину не признал и, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, отказался давать показания.

В конце февраля СК отчитался, что за время действия уголовной статьи о «дискредитации» российской армии было возбуждено 99 дел, еще 303 уголовных дела возбудили по второй «антивоенной» статье — распространение военных «фейков».