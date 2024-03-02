Российская армия атаковала Одессу дронами-камикадзе

UPD: Среди погибших трехмесячный ребенок, сообщили городские власти

В ночь на 2 марта российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе «Шахед». Украинские военные сообщили, что семь из восьми беспилотников удалось сбить. Городские власти сообщили, что в результате атаки обвалилась часть многоэтажного дома, один подъезд дома разрушен до основания.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что погибли три человека, позже под завалами нашли еще одно тело. Пострадали восемь человек, в том числе трехлетний ребенок. Среди пострадавших есть беременная женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Еще одна 26-летняя женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разгребать завалы, под которыми могут находится люди. Позже Кипер сообщил, что двух человек вытащили из-под завалов, шесть человек числятся пропавшими без вести.





Президент Владимир Зеленский принес соболезнования родственникам погибших, отметив, что «Россия продолжает воевать с гражданскими людьми».





Фото: ТГ Олег Кипер

