В день прощания с Алексеем Навальным* задержали более 90 человек в 19 городах России

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо»**, 1 марта в России было задержано как минимум 91 человек. Людей, которые приходили с цветами к памятникам жертв политических репрессий, задерживали в Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Астрахани, Владикавказе, Воронеже, Казани, Нижневартовске, Мурманске и других городах.

В Астрахани полицейские хватали, как только человек подходил возложить цветы, в Ижевске в аэропорту задержали девушку, которая летела в Москву на похороны политика, в Воронеже задержали людей, которые выехали в Москву на машине, еще троих сняли с поезда.

В Москве задержали 14 человек, в Санкт-Петербурге — двоих.



Суббота опять началась с задержаний. Как пишет «Сибирский экспресс», жительница Новосибирска Дарья Горбылева вышла на площадь Ленина с плакатом «Он умер, а мы живы». Через некоторое время ее забрала полиция. Женщина была вместе с маленькой дочерью. Девочку посадили в машину МВД с мамой и увезли в отдел полиции «Центральный», сообщили «Сибирскому экспрессу» очевидцы.



Это уже второе задержание Дарьи Горбылевой на акции в память о Навальном. 17 февраля ее увезли в отдел из Нарымского сквера, где стоит памятник жертвам политических репрессий. Взяв объяснение, ее отпустили.











*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признан в России «иностранным агентом».