WSJ: Весной 2022 года Россия потребовала от Украины сократить численность армии и не вступать в НАТО

По информации Wall Street Journal, весной 2022 года в ходе переговоров был составлен проект мирного договора, с которым ознакомились журналисты издания. В данном документе от 15 апреля 2022 года Россия выдвинула Украине условия для прекращения огня — запрет на получение иностранного оружия, на вступление в НАТО, а также введение русского языка наравне с украинским в органах государственной власти и судах.

При этом Москва настаивала на существенном сокращении украинской армии, выставляя требования — до 85 тыс. солдат, 342 танка и 519 артиллерийских орудий, при этом дальность ракет требовали ограничить 40 километрами. Цифры Киева были совершенно другими: 250 тыс. военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

В процессе переговоров Россия также хотела сохранить аннексированный Крым, территории на востоке Украины не обсуждались, по всей вероятности, это была тема для следующего раунда переговоров.

Как отмечает издание, проект «в значительной степени» напоминает договор от 1990 года об объединении Германии. По нему войска СССР покинули ГДР при условии, что страна сократит численность армии и откажется от ядерного оружия.

Переговоры Москвы и Киева шли до июня 2022 года, затем прекратились. После этого Украина заявила, что не сядет за стол переговоров, пока Россия не выведет войска с оккупированных территорий.