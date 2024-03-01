«Как-то так получилось, что у всех принято говорить «мои родители — это мой пример для подражания». Хотя в моем случае — это правда.

Папа, ты был примером для многих по всему миру. Твой оптимизм и заразительная, искренняя улыбка. Твое любопытство и тяга к новым знаниям. Твоя поразительная способность находить общий язык с каждым. Остроумие. Чувство юмора. Стойкость. Умение подобрать слова в нужный момент (или шутку, чтобы расслабить всех в тяжелой ситуации). Твоя доброта. Вера в добро, в себя, в людей. Ты с детства учил меня жить по принципам. Жить достойно. Ты отдал свою жизнь за меня, за маму, за Захара, за Россию, и я тебе обещаю, что я проживу свою жизнь так, как ты меня учил, чтобы ты мной гордился, а главное, с такой же улыбкой на лице.



Ты всегда был и навсегда останешься моим примером. Моим героем. Моим папой.

Я очень сильно тебя люблю. Покойся с миром».