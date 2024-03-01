Обвинение запросило для журналиста RusNews Романа Иванова 8 лет колонии общего режима

В Королёвском суде Московской области прошли прения, прокуратура потребовала для Иванова 8 лет колонии, посчитав, что следствие при помощи экспертизы доказало вину журналиста. Константин Иванов вел телеграм-канал «Честное Королевское», в котором в основном освещал городские и региональные события. После событий в Буче он опубликовал в этом канале информацию о массовых убийствах мирных жителей и дал статистику ООН по погибшим в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Еще один пост был опубликован в марте 2023 года, в нем были слова про ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

«Я являюсь невиновным человеком. Я никогда не планировал и не совершал преступлений. Я не понимаю сути предъявленного мне обвинения, о чем заявил в начале судебного процесса. В связи с тем, что в материалах уголовного дела отсутствуют не только доказательства моей вины, но и выявленный состав преступления, я заявляю, что следственные действия и судебный процесс преследуют цель репрессивного свойства, — сказал в прениях Константин Иванов. — Уголовное дело, которое рассматривается в текущем судебном процессе, является логическим продолжением моего преследования за независимую журналистскую деятельность с целью ее прекращения. Я не понимаю, что означает «мотив политической ненависти». Никогда подобных чувств не испытывал и не являюсь политиком, никогда не занимался политической деятельностью, не состоял в политических партиях. Я являюсь профессиональным журналистом».



11 апреля 2023 года к журналисту пришли с обыском. По словам жены Иванова, вынесли все, что плохо лежало: значки предвыборной компании Навального, жесткие диски, технику. Константина вместе с женой доставили в Следственный комитет на допрос, после чего ему предъявили обвинение по делу о военных «фейках». 12 апреля его отправили в СИЗО, откуда привозили в суд, чтобы назначить ожидаемую меру пресечения на следующие два месяца. Максимальный срок лишения свободы по данной статье — 10 лет.



По данным Следственного комитета с момента введения в Уголовный кодекс (март 2022 года) статьи о публичном распространении «заведомо ложной информации» о действиях Вооруженных сил РФ по ней возбуждено 303 уголовных дела. В суды направлено 147 дел в отношении 149 лиц, более 100 дел было возбуждено в прошлом году.





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