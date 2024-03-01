Прощание с Алексеем Навальным*. В Москве и регионах тысячи людей прощаются с политиком

Во Владивостоке с самого утра власти зачистили мемориал жертвам политических репрессий, к которому почти две недели люди приносили цветы. Люди собираются в сквере «Веры и Надежды». Они несут цветы в день прощания с политиком Алексеем Навальным. Городская служба в срочном порядке начала делать ремонт в этом сквере, перекрыв мемориал памяти жертвам политических репрессий. Принесенные цветы тут же собирают в мусорные мешки и уносят, не отвечая на вопросы. Но это не останавливает тех, кто решил отдать дань памяти политику.













В Новосибирске цветы с самого утра появились перед Новосибирским государственным университетом.

Известный новосибирский пианист Тимофей Казанцев написал сонату после гибели Алексея Навального. «Когда убили Алексея Навального, на меня нахлынуло столько эмоций, мыслей и переживаний, что я с ними не мог справиться. Хуже — мне очень хотелось что-то сделать, но любые способы как-то отреагировать на убийство Алексея меня совершенно не трогали. <...> Я понял, что мне надо сначала пережить этот момент: всю боль, страх, рухнувшие надежды. И помочь пережить его моим друзьям. Так что к понедельнику я написал эту сонату, — пояснил композитор. — И вместе с переживанием смерти Алексея хотелось бы понять, кто мы и где мы сейчас. Какие у нас есть пути, и куда они могут нас привести. Это соната не про Алексея и не для Алексея, хоть его там и много. Она для нас и про нас».

Камень жертвам политических репрессий в Нарымском сквере Новосибирска оцеплен. «Три машины полиции, всего около 10 полицейских. Но в сугробах есть цветы, стоят свечи, их не убирают, по крайней мере не сразу. Приходят люди, оставляют цветы, стоят минут по 15, молчат и уходят», — написал читатель «Сибирского экспресса».

Несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий и в Чите. Напротив, около храма, стоят автозаки. «Автозаки у стен храмов — примета времени», — комментирует местный телеграм-канал «Гражданская солидарность».









Тем временем во Владимире возле аналогичного памятника стоят два полицейских, а в домах появились листовки.

В Томске силовики с утра охраняют Камень Скорби, но люди несут цветы к другим стихийным мемориалам.

Цветы несут к памятнику жертвам Большого террора в Ярославской области.Гвоздики появились у мемориала на месте расстрельного полигона в Селифонтово.







Из многих городов России люди приезжают в Москву. Как пишет «ОВД-Инфо»**, на выезде из Воронежа задержали координатора местного штаба Надеждина и еще троих человек. Другие три человека должны были ехать на поезде, но перестали выходить на связь.

«Бумага»** пишет, что перед похоронами Навального полиция приходила с предупреждениями о недопустимости новых митингов к бывшим участникам акций в Петербурге, а учителей просили следить за посещаемостью школьников. В одной из городских школ учителей попросили предупредить учеников о запрете участия в несогласованных митингах и следить за посещаемостью в день похорон Навального.



В родительских чатах школ, расположенных в московском районе Марьино, разослали предупреждение о том, что «с целью обеспечения безопасности» дети будут находиться в учебном заведения до 15:15 часов.



Студентам московских вузов грозят отчислением в случае посещения похорон Алексея Навального.









В самой Москве за полчаса до начала отпевания очередь из пришедших проститься растянулась на километры, и люди все приходят.

Сообщения о том, что в районе Марьино интернет работает нестабильно, начали приходить еще в 10 утра, пишет директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. «Все подтверждаем: в России опять зафиксирован случай мобильного шатдауна — отключения интернета по приказу властей», — написал он.

Тем, кто не в России, команда Навального предлагает выйти в 19.00 к мемориалам в своих городах, чтобы почтить память политика. В интернете появился сайт в память об Алексее Навальном. На нем можно зажечь свечу в память об убитом политике.

Между тем, как сообщает SOTA**, Борисовское кладбище, на котором должны похоронить Алексея Навального, с 1 марта закрыто для посещений. Такое объявление появилось на входе.







* Внесен в список «террористов и экстремистов».

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Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Медуза, Сибирский экспресс, SOTA, RusNews, Варламов ньюс