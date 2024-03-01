Россия несвободна. В индексе свобод от Freedom House Россия находится между Ираном и Венесуэлой

Международная правозащитная организация Freedom House ежегодно публикует доклад «О состоянии свободы в мире», который содержит оценки степени политических и гражданских свобод. Все государства условно разделены по принципу обеспечения политических и гражданских свобод на три группы: «свободные», «частично свободные», «несвободные». 83 страны из рейтинга признаны свободными, остальные частично свободные и несвободные. К последним относятся Россия и Беларусь, а также Крым и оккупированный Донбасс, две территории, которых выделили отдельно без определенного государственного статуса.

Состояние свобод оценивается по 100-балльной шкале. Например, у Финляндии 100 баллов, это единственная страна с таким показателем.

У России в 2023 году в индексе свобод — 13 баллов: 4 балла — политические свободы, 9 баллов — гражданские свободы. Примерно такие же результаты у Ирана, где отсутствие политических свободы показывают те же цифры, однако в России на два балла лучше ситуация с гражданскими свободами. «Власть в авторитарной политической системе России сосредоточена в руках президента Владимира Путина. Опираясь на лояльные силы безопасности, подчиненную судебную систему, контролируемые СМИ и законодательный орган, состоящий из правящей партии и податливых оппозиционных фракций, Кремль манипулирует выборами и подавляет подлинное инакомыслие», — написано в докладе. И это оценка по 2023 году, до убийства Алексея Навального*, усиления репрессий и превращения выборов в условный процесс переизбрания Путина. Несмотря на это, в прошлом году Россию по оценке свобод опередила даже Венесуэла — 15 баллов. У Беларуси — 8 баллов: 2 балла — политические свободы, 6 баллов — гражданские свободы.

В Крыму и оккупированном Донбассе свободу оценили в 2 балла. «Полномасштабное вторжение Кремля в Украину продолжалось второй год, еще больше ущемляя основные права на оккупированных территориях и провоцируя более жесткие репрессии в самой России. В 2023 году оккупационные российские войска продолжали призывать крымчан в российскую армию и национализировали частную собственность. Особенно тяжелая ситуация сложилась для этнических украинцев и крымских татар, у которых подавляются их язык, религия и культура, поскольку Москва пытается русифицировать регион. Репрессивная тактика, которая первоначально применялась в Крыму — проведение фальсифицированных референдумов, принуждение жителей к принятию российского гражданства, уничтожение украинской культуры и самобытности, — распространилась и на другие части оккупированной Украины. В 2023 году Москва организовала фальсификацию региональных выборов на оккупированных территориях, что еще больше укрепило российское господство в Донецке и Луганске и ущемило политические права в недавно оккупированных Херсоне и Запорожье», — отметили авторы исследования.

Нагорный Карабах занял последнюю строчку рейтинга с отрицательным значением в –3 балла. «Нагорный Карабах пострадал от самого большого в этом году зарегистрированного снижения уровня свободы и перешел из категории частично свободных в категорию несвободных после того, как блокада и военное наступление азербайджанского режима привели к капитуляции его сепаратистского правительства и фактическому изгнанию его этнического армянского населения», — указано в докладе.

Украина признана «частично свободной» страной, получив 49 баллов.

В прошлом году резко снизились рейтинги по показателям свобод в секторе Газа из-за террористической атаки ХАМАС на Израиль. 7 октября боевики ХАМАС совершили массированный налет на территорию Израиля, в результате которого погибли более 1200 человек и около 240 были взяты в заложники. Этот теракт стал самым смертоносным в истории страны и привел к снижению уровня физической безопасности для всех израильтян. В ответ на жестокое насилие ХАМАСа против мирного населения израильские военные начали воздушную и наземную кампанию в Газе, которая продолжалась до 2024 года и оказалась разрушительной для 2,2 миллиона человек, живущих там. Рейтинг Газы — 8 баллов, рейтинг Израиля — 74 балла

В 2023 году уровень свободы в мире снизился 18-й год подряд. Политические права и гражданские свободы были ущемлены в 52 странах, и только в 21 стране ситуация улучшилась. «Ухудшению способствовали несовершенные выборы и вооруженные конфликты, ставящие под угрозу свободу и причиняющие серьезные человеческие страдания», — считают авторы исследования.









*Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: Jif



