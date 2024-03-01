Кировскую активистку приговорили к 1,5 годам по статье о «дискредитации» российской армии

Первомайский районный суд Кирова признал 56-летнюю активистку Светлану Марину виновной в повторной «дискредитации» российской армии и приговорил ее к полутора годам принудительных работ. Прокуратура запрашивала два года колонии-поселения и запрета администрировать сайты сроком на три года.

По версии следствия, 29 августа 2023 года Марина опубликовала в телеграм-чате «Свободный Киров» короткий видеоролик с критическими замечаниями в адрес «военкора» Владлена Татарского, которого взрорвали в петербургском кафе 2 апреля прошлого года. Активистка назвала его «преступником, грабителем и убийцей, который и сам этого не скрывал». Как считает обвинение, Марина действовала «умышленно, по мотивам политической ненависти и вражды», испытывая «стойкую неприязнь к органам государственной власти и Вооруженным Силам РФ в связи с проведением специальной военной операции».

Как передает «Idel.Реалии»*, в суде Марина не признала себя виновной и заявила, что статьи за «дискредитацию» армии и военные «фейки» — «бесчеловеченые и антиконституционные». «Во время записи видеоролика я испытывала эмоции стыда и обиды за то, что Россию снова пытаются превратить в ГУЛАГ, где людей судят за слова, за выражение своей точки зрения», — сообщила активистка.



Летом прошлого года Кировский районный суд оштрафовал Марину по административному делу о «дискредитации» армии из-за комментария об убитом «военкоре» Владлене Татарском. «Позорище, выставить бандита и убийцу у памятника жертвам войны. Каких только тараканов люди в голове не выращивают», — написала она под новостью о портрете Татарского, который выставили у Вечного огня.

Уголовное дело против активистки возбудили в ноябре прошлого года за видео. На следующий день силовики ворвались к ней домой с обыском и вызвали на допрос.

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Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: Активатика