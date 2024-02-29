Команда Алексея Навального* рассказала, как можно проститься с политиком

«В других городах по всему миру мы призываем в 19:00 возложить цветы у мемориалов. Прямую трансляцию будут вести с 12.00 в канале Алексея Навального на ютубе», — написали соратники Навального.



Между тем рядом с храмом в Марьино уже устанавливают ограждения, по всей вероятности, хотят сделать коридор от метро до церкви.



Также корреспондент SOTA сообщил, что на фонарях около Борисовского кладбища устанавливают специальные антенны, которые могут быть использованы как «глушилки». У кладбища дежурят полиция и ДПС, а возле метро «Борисово» привезли и разгрузили десятки тонн металлических ограждений.

Московская мэрия сегодня отказала в согласовании акции памяти Алексея Навального и Бориса Немцова, запланированной на 2 марта с численностью участников до 50 тысяч человек, под предлогом ковидных ограничений. «В городе действует запрет на проведение публичных мероприятий «с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки», — указано в документе.

