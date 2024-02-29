Послание «президента и кандидата» в кинотеатрах прошло без зрителей

За несколько дней до послания президента к Федеральному собранию в нескольких регионах России власти сообщили, что речь будут транслировать в кинотеатрах.

Пока Владимир Путин, который, по словам его пресс-секретаря, выступает в качестве действующего президента и кандидата, рассказывал, что Россия занимает первое место по размеру ВВП в Европе и пятое место по размеру экономики в мире, обещал списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам, в очередной раз поручал заняться расселением аварийного жилья и ЖКХ, грозился повысить рождаемость и объяснял, что в стране появляется новая элита — участники войны в Украине, которые смогут в приоритетном порядке получать образование и занимать должности в госорганах, с мест сообщали о пустых кинотеатрах.

Как передает Ufa.ru, в Уфе прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию включили во многих городских кинотеатрах, однако желающих не оказалось. В одном из кинотеатров вышли из положения тем, что спустя час кинологи и спасатели пришли искать взрывчатку и зал закрыли, не пустив в него восемь собравшихся для репортажа журналистов.







Похожую тактику применили и в Татарстане. Как пишет канал «Говорит НеМосква», в Нижнекамске перед началом трансляции послания поступило сообщение о заложенной в кинотеатре бомбе. Всех сотрудников и посетителей торгового центра, в котором находится кинотеатр, эвакуировали. «Подозревают, что это как раз связано с тем, что будет послание президента транслироваться, вероятно, чтобы меньше людей его увидели», — сообщила с места события корреспондент местного телеканала. После проверки людей стали снова запускать в кинотеатр, но желающих не было.

В кинотеатре в Перми, по сообщению RusNews, на просмотре обращения Путина Федеральному собранию присутствовали лишь несколько членов «Молодой Гвардии», одетых в бронированные футболки.





В Хабаровске трансляция послания Путина в кинотеатре «Синема 9» в ТЦ Brosko Mall также никого не заинтересовала — на просмотр пришло всего 3 человека. В анонсе утверждалось, что проход на сеанс бесплатный, «но только при наличии свободных мест». В итоге свободными оказались почти все места.











Как пишет «7×7»*, вузы и колледжи из Москвы, Подмосковья, Алтайского края, Саратовской, Ленинградской, Орловской, Костромской, Тамбовской областей и Татарстана отчитались, что студенты просмотрели послание Путина. Где-то показываи прямо во время учебного процесса, в ивановский кинотеатр «Лодзь» привели студентов двух вузов. Послание им показали по учебному проекту «Личность и гражданин».











В Самарской области кинотеатр сети «Синема 5» собрал пустой зал для трансляции послания.

На бесплатный сеанс трансляции послания президента в кинотеатр в Петербурге пришли в основном журналисты. Как сообщил корреспондент «Ротонды», на сеанс пришли около 35 человек, большинство из которых журналисты.











В это время чиновники всех уровней устроили марафон «обратной связи» от «благодарных слушателей».











*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Ротонда, Уфа-онлайн, Говорит Не Москва, 7×7, RusNews