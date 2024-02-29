Европарламент принял резолюцию в связи с убийством Алексея Навального*

Помимо уже привычных призывов и выражения обеспокоенности по ситуации в России, в резолюции четко указывается, что Алексея Навального убили российские власти, и ставится под сомнение его легитимность.

Европарламент потребовал привлечь к ответственности «политическое руководство России» и ввести санкции против людей, причастных к уголовному преследованию Алексея Навального. И призывает Совет ООН по правам человека провести немедленное расследование заключений, пыток и убийств политических оппонентов в России.



Европейские депутаты требуют немедленно и без каких-либо условий освободить в России всех политических заключенных, а также «сотни задержанных, которые мирно отдавали дань памяти Алексею Навальному».

После выступления Юлии Навальной в резолюции появилась и новая риторика разделения государства и общества в России. В резолюции выражена солидарность со всеми людьми в России и за ее пределами, кто, несмотря на «тоталитарные репрессии», продолжает «говорить правду и борется за демократическое и мирное будущее для России», а также призыв к странам ЕС расширить и облегчить программу выдачи гуманитарных виз для российских правозащитников, активистов и независимых журналистов, которым грозит политическое преследование.

Резолюцию поддержали 506 евродепутатов, девять проголосовали против, еще 32 воздержались.





*Внесен в список «террористов и экстремистов»



Фото: FILIP SINGER