В Москве задержан главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов

Административное дело касается одной из публикаций в «Новой газете», Соколову грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Сотрудники центра «Э» доставили главреда «Новой газеты» в отдел полиции для составления административного протокола. Рассмотрение дела пройдет в Перовском суде.



Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в сентябре 2023 года, после внесения Дмитрия Муратова в реестр «иностранных агентов».



У печатного издания и электронной версии «Новой газеты» отозвали лицензию СМИ в сентябре 2022 года, однако журналисты продолжают выпускать материалы на новом сайте.







Фото: RusNews

